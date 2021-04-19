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Народный депутат устроил вечеринку в отеле. Полиция Киева открыла дело

Автор: РБК-Украина

Несмотря на локдаун в Киеве, народный депутат устроил вечеринку в отеле на Подоле. За нарушение карантина уже открыто уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Киева.

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция общается с руководством учреждения и осматривает помещения.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, в полиции Киева не раскрывают имя народного депутата, но ранее сообщалось, что вечеринку в честь дня рождения жены устроил депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Вечеринка прошла в ресторане отеля Fairmont.

Обновлено от 13:10

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что вечеринку в отеле Fairmont на Подоле устроил народный депутат Николай Тищенко ("Слуга народа").

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантина.

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