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Нардеп Тищенко влаштував вечірку в готелі. Поліція Києва відкрила справу

Автор: РБК-Україна

Незважаючи на локдаун в Києві, народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва.

"Сьогодні вночі в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що депутат Верховної ради влаштував у готелі в Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин", - йдеться в повідомленні.

На даний момент поліція спілкується з керівництвом установи і оглядає приміщення.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в поліції Києва не розкривають ім'я народного депутата, але раніше повідомлялося, що вечірку на честь дня народження дружини влаштував депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Вечірка пройшла в ресторані готелю Fairmont.

Оновлено від 13:10

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердило, що вечірку в готелі Fairmont на Подолі влаштував народний депутат Микола Тищенко ("Слуга народу").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві закрили два ресторани через порушення карантину.

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Новини України КиївнардепвечеринкаЛокдаун
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