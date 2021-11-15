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Названо велике місто України, в якому не виявили нових випадків COVID

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Мелітополь, Понеділок 15 листопада 2021 11:39
Названо велике місто України, в якому не виявили нових випадків COVID Фото :у Мелітополі немає нових випадків COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

В одному з великих міст України за минулу добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Це Мелітополь в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міська рада Мелітополя.

Повідомляється, що за вчора нових випадків захворювання на COVID-19 серед жителів міста не зареєстровано.

Загалом станом на 15 листопада всього в Мелітополі підтверджено 13 287 випадків СOVID-19 серед городян, з них у 543 дітей. На сьогодні госпіталізовано 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 487 хворих, з них 18 дітей.

Зазначимо, за день до цього в Мелітополі виявили 50 нових випадків COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували 10 802 нових випадків коронавірусу і 442 летальних випадки. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

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