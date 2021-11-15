Названо велике місто України, в якому не виявили нових випадків COVID

В одному з великих міст України за минулу добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Це Мелітополь в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міська рада Мелітополя .

Повідомляється, що за вчора нових випадків захворювання на COVID-19 серед жителів міста не зареєстровано.

Загалом станом на 15 листопада всього в Мелітополі підтверджено 13 287 випадків СOVID-19 серед городян, з них у 543 дітей. На сьогодні госпіталізовано 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 487 хворих, з них 18 дітей.

Зазначимо, за день до цього в Мелітополі виявили 50 нових випадків COVID.