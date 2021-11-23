Названо одно из самых серьезных осложнений от COVID-19. Как его распознать

Одним из самых серьезных осложнений болезни COVID-19 и наиболее частым является тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

Симптомы тромбоза:

боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре

отек ноги стопы или лодыжки

покраснение и/или заметное изменение цвета тела

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Факторы риска образования тромбов:

курение

употребление противозачаточных таблеток

варикозное расширение вен

малоподвижный образ жизни

ожирение

беременность

употребление алкоголя

Кроме того, к факторам образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

Связь с COVID-19

В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.

Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.

Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам. В любом случае, тромбоз у больных COVID-19 - довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.