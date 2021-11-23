Названо одне з найсерйозніших ускладнень від COVID-19. Як його розпізнати
Одним з найсерйозніших ускладнень хвороби COVID-19 і найбільш частим є тромбоз. Це стан, при якому у людини утворюються згустки крові в судинах (тромби).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що частіше тромби утворюються в глибокій вені ноги і можуть пересуватися по кровоносних судинах і потрапляти в легені (тромбоемболія легеневої артерії - тела). Тромбоз глибоких вен і ТЕЛА можуть привести до смерті.
Симптоми тромбозу:
- біль і/або чутливість в литці або стегні
- набряк ноги стопи або щиколотки
- почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла
Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості можуть бути ознаками і симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
Фактори ризику утворення тромбів:
- куріння
- вживання протизаплідних таблеток
- варикозне розширення вен
- малорухливий спосіб життя
- ожиріння
- вагітність
- вживання алкоголю
Крім того, до факторів утворення тромбів відносяться тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, Онкологічні захворювання, випадки тромбозів в сім'ї.
Зв'язок з COVID-19
В даний час все частіше з'являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більше половини померлих в результаті COVID-19.
Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.
Незважаючи на те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування і профілактики доказові і відомі лікарям. У будь-якому випадку, тромбоз у хворих на COVID-19 - досить поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навіть після легкої форми COVID-19 можуть бути ускладнення, які тривають роками. До них відносять постійну втому, депресію і безсоння.