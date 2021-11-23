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Названо одне з найсерйозніших ускладнень від COVID-19. Як його розпізнати

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 13:22
Названо одне з найсерйозніших ускладнень від COVID-19. Як його розпізнати Фото: COVID-19 може призвести до тромбозу (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Одним з найсерйозніших ускладнень хвороби COVID-19 і найбільш частим є тромбоз. Це стан, при якому у людини утворюються згустки крові в судинах (тромби).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що частіше тромби утворюються в глибокій вені ноги і можуть пересуватися по кровоносних судинах і потрапляти в легені (тромбоемболія легеневої артерії - тела). Тромбоз глибоких вен і ТЕЛА можуть привести до смерті.

Симптоми тромбозу:

  • біль і/або чутливість в литці або стегні
  • набряк ноги стопи або щиколотки
  • почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості можуть бути ознаками і симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Фактори ризику утворення тромбів:

  • куріння
  • вживання протизаплідних таблеток
  • варикозне розширення вен
  • малорухливий спосіб життя
  • ожиріння
  • вагітність
  • вживання алкоголю

Крім того, до факторів утворення тромбів відносяться тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, Онкологічні захворювання, випадки тромбозів в сім'ї.

Зв'язок з COVID-19

В даний час все частіше з'являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більше половини померлих в результаті COVID-19.

Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Незважаючи на те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування і профілактики доказові і відомі лікарям. У будь-якому випадку, тромбоз у хворих на COVID-19 - досить поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навіть після легкої форми COVID-19 можуть бути ускладнення, які тривають роками. До них відносять постійну втому, депресію і безсоння.

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