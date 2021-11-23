Названо одне з найсерйозніших ускладнень від COVID-19. Як його розпізнати

Одним з найсерйозніших ускладнень хвороби COVID-19 і найбільш частим є тромбоз. Це стан, при якому у людини утворюються згустки крові в судинах (тромби).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що частіше тромби утворюються в глибокій вені ноги і можуть пересуватися по кровоносних судинах і потрапляти в легені (тромбоемболія легеневої артерії - тела). Тромбоз глибоких вен і ТЕЛА можуть привести до смерті.

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість в литці або стегні

набряк ноги стопи або щиколотки

почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості можуть бути ознаками і симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Фактори ризику утворення тромбів:

куріння

вживання протизаплідних таблеток

варикозне розширення вен

малорухливий спосіб життя

ожиріння

вагітність

вживання алкоголю

Крім того, до факторів утворення тромбів відносяться тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, Онкологічні захворювання, випадки тромбозів в сім'ї.

Зв'язок з COVID-19

В даний час все частіше з'являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більше половини померлих в результаті COVID-19.

Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Незважаючи на те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування і профілактики доказові і відомі лікарям. У будь-якому випадку, тромбоз у хворих на COVID-19 - досить поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.