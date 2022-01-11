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Названо условие, при котором украинцам могут отказать в бустерной дозе

Автор: Ольга Белей

Украинцам будут отказывать в бустерной дозе вакцины от коронавируса, если они придут ее делать ранее, чем через 6 месяцев после последней прививки. Все, кто придет после 6 месяцев будут иметь возможность вновь вакцинироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "ВВС Украина".

В частности, он рассказал, смогут ли украинцы получить бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции раньше, чем через 6 месяцев после последней прививки.

"Если человек пришел раньше, то прививки не получит. Если позже, то получит. Оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", - заявил он.

Напомним, в Украине базовый курс прививки от коронавируса уже прошли более 14 млн человек. За вчера вакцинировались еще более 96 тысяч граждан.

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вакцинация от коронавируса