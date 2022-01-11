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Названо умову, при якій українцям можуть відмовити в бустерній дозі

Автор: Ольга Белей

Українцям відмовлятимуть у бустерній дозі вакцини від коронавірусу, якщо вони прийдуть її робити раніше, ніж через 6 місяців після останнього щеплення. Всі, хто прийде після 6 місяців будуть мати можливість знову вакцинуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "ВВС Україна".

Зокрема, він розповів, чи зможуть українці отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції раніше, ніж через 6 місяців після останнього щеплення.

"Якщо людина прийшла раніше, то щеплення не отримає. Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення дози бустера становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні базовий курс щеплення від коронавірусу вже пройшли понад 14 млн осіб. За вчора вакцинувалися ще понад 96 тисяч громадян.

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