Названы главные симптомы постковидного синдрома
Фото: названы главные симптомы постковидного синдрома (Getty Images)
Постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом. Одними из его симптомов являются утомляемость, одышка и нарушение сна.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит".
Как рассказал изданию глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, симптомы постковидного синдрома могут проявляться не менее двух месяцев.
Главные симптомы постковидного синдрома:
- утомляемость
- одышка
- когнитивная дисфункция
- изменение обоняния / вкусовых ощущений
- кашель
- подавленное состояние
- нарушение памяти
- головная боль
- плохое самочувствие после физической нагрузки
- нарушение сна, тахикардия.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что эксперты назвали симптомы и способы восстановление после постковидного синдрома.
Добавим, что в Британии начали испытания препарата от симптома постковидного синдрома.