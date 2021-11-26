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Названо головні симптоми постковідного синдрому

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 08:58
Названо головні симптоми постковідного синдрому Фото: названо головні симптоми постковідного синдрому (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Постковідний синдром розвивається протягом трьох місяців після зараження коронавірусом. Одними з його симптомів являються стомлюваність, задишка та порушення сну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".

Як розповів виданню голова бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт, симптоми постковідного синдрому можуть проявлятися не менше двох місяців.

Головні симптоми постковідного синдрому:

  • стомлюваність
  • задишка
  • когнітивна дисфункція
  • зміна нюху/смакових відчуттів
  • кашель
  • пригнічений стан
  • порушення пам'яті
  • головний біль
  • погане самопочуття після фізичного навантаження
  • порушення сну, тахікардія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що експерти назвали симптоми та способи відновлення після постковідного синдрому.

Додамо, що в Британії розпочали випробування препарату від симптому постковідного синдрому.

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