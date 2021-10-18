Названы области с наихудшим уровнем вакцинации работников школ: список

В Украине на сегодняшний день по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ. Полностью вакцинированы - более 50% сотрудников образовательных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:
Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:
Министр отметил, что 35,5% от общего количества учебных заведений ушли на осенние каникулы раньше графика из-за ситуации с коронавирусом. Больше всего таких школ в пяти областях:
Напомним, ранее Минобрнауки направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений определяют самостоятельно.