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Названы области с наихудшим уровнем вакцинации работников школ: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине на сегодняшний день по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ. Полностью вакцинированы - более 50% сотрудников образовательных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:

  • Луганская - 79,4%;
  • Харьковская - 70,9%;
  • Черкасская - 70,9%;
  • Полтавская - 69,4%;
  • Киев - 67,7%;
  • Житомирская - 66,9%.

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:

  • Ровенской - 24,5%;
  • Волынской - 22%;
  • Ивано-Франковской - 20,8%;
  • Одесской - 20,1%;
  • Львовской - 19,4%.

Министр отметил, что 35,5% от общего количества учебных заведений ушли на осенние каникулы раньше графика из-за ситуации с коронавирусом. Больше всего таких школ в пяти областях:

  • Харьковской - 99%;
  • Сумской - 94,3%;
  • Киевской - 77%;
  • Донецкой - 71,1%;
  • Запорожской - 65,4%.

Напомним, ранее Минобрнауки направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений определяют самостоятельно.

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