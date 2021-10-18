Названо області з найгіршим рівнем вакцинації працівників шкіл: список

В Україні на сьогодні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 86% працівників шкіл. Повністю вакциновані - понад 50% співробітників освітніх установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
За його словами, самий високий рівень повної вакцинації працівників шкіл відзначений у п'яти областях та Києві:
Найбільше невакцинованих педагогів залишається в школах п'яти областей:
Міністр зазначив, що 35,5% від загальної кількості навчальні заклади пішли на осінні канікули раніше графіка через ситуацію з коронавірусом. Найбільше таких шкіл у п'яти областях:
Нагадаємо, раніше Міносвіти направило в школи лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Однак дату початку канікул керівники навчальних закладів визначають самостійно.