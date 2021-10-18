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Названо області з найгіршим рівнем вакцинації працівників шкіл: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні на сьогодні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 86% працівників шкіл. Повністю вакциновані - понад 50% співробітників освітніх установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За його словами, самий високий рівень повної вакцинації працівників шкіл відзначений у п'яти областях та Києві:

  • Луганська - 79,4%;
  • Харківська - 70,9%;
  • Черкаська - 70,9%;
  • Полтавська - 69,4%;
  • Київ - 67,7%;
  • Житомирська - 66,9%.

Найбільше невакцинованих педагогів залишається в школах п'яти областей:

  • Рівненській - 24,5%;
  • Волинській - 22%;
  • Івано-Франківській - 20,8%;
  • Одеській - 20,1%;
  • Львівській - 19,4%.

Міністр зазначив, що 35,5% від загальної кількості навчальні заклади пішли на осінні канікули раніше графіка через ситуацію з коронавірусом. Найбільше таких шкіл у п'яти областях:

  • Харківській - 99%;
  • Сумській - 94,3%;
  • Київської - 77%;
  • Донецькій - 71,1%;
  • Запорізькій - 65,4%.

Нагадаємо, раніше Міносвіти направило в школи лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Однак дату початку канікул керівники навчальних закладів визначають самостійно.

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