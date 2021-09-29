UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названы регионы с наименьшим уровнем вакцинации от COVID среди педагогов

Автор: Илона Свиридова

На сегодня в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. При этом самые низкие показатели в Ровенской, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, отдельные области демонстрируют рост охвата прививками среди учителей. На сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты уже 69% или более 452 тысяч педагогов.

Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл):

  • Полтавская область - 58,5%;
  • Черкасская - 56%;
  • м. Киев - 55,4%;
  • Киевская - 52,8%;
  • Житомирская - 52,5%;
  • Винницкая - 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в следующих областях:

  • Ровенская - 46,6%;
  • Львовская - 44,3%;
  • Одесская - 43,9%;
  • Ивано-Франковская - 41%.

Напомним, ранее сообщалось, что учителей обяжут вакцинироваться от COVID в обязательном порядке, если у них нет медицинских противопоказаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация