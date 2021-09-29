Названы регионы с наименьшим уровнем вакцинации от COVID среди педагогов

На сегодня в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. При этом самые низкие показатели в Ровенской, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.
По его словам, отдельные области демонстрируют рост охвата прививками среди учителей. На сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты уже 69% или более 452 тысяч педагогов.
Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл):
Наименьший показатель вакцинации в следующих областях:
Напомним, ранее сообщалось, что учителей обяжут вакцинироваться от COVID в обязательном порядке, если у них нет медицинских противопоказаний.