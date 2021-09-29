Названо регіони з найменшим рівнем вакцинації від COVID серед педагогів

На сьогодні в Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% вчителів. При цьому найнижчі показники в Рівненській, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
За його словами, окремі області демонструють зростання охоплення щепленнями серед вчителів. На сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені вже 69% або більше 452 тисяч педагогів.
Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):
Найменший показник вакцинації в наступних областях:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчителів зобов'яжуть вакцинуватися від COVID в обов'язковому порядку, якщо у них немає медичних протипоказань.