RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо регіони з найменшим рівнем вакцинації від COVID серед педагогів

Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні в Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% вчителів. При цьому найнижчі показники в Рівненській, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За його словами, окремі області демонструють зростання охоплення щепленнями серед вчителів. На сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені вже 69% або більше 452 тисяч педагогів.

Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):

  • Полтавська область - 58,5%;
  • Черкаська - 56%;
  • м. Київ - 55,4%;
  • Київська - 52,8%;
  • Житомирська - 52,5%;
  • Вінницька - 52,4%.

Найменший показник вакцинації в наступних областях:

  • Рівненська - 46,6%;
  • Львівська - 44,3%;
  • Одеська - 43,9%;
  • Івано-Франківська - 41%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчителів зобов'яжуть вакцинуватися від COVID в обов'язковому порядку, якщо у них немає медичних протипоказань.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація