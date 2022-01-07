UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Небольшой рост: в Украине еще более 7 000 случаев COVID и почти 200 смертей

Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 6 января 2022 года, зафиксировано еще более 7 000 случаев коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 192 летальных исхода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за вчера зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203). Госпитализировали - 1 866 человек, выздоровели - 5 595 пациентов. При этом за сутки сделали более 75 000 тестирований.

Также сообщается, что почти 72 000 человек получили прививки от COVID. В частности, первую дозу получили 21 997, вторую - 44 836, дополнительную - 388 человек, бустерную - 4 620 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привили 14 800 318 человек. Уже 47,6% взрослых украинцев получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 44,9% получили обе дозы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит бустерную вакцинацию от коронавируса для всех старше 18 лет.

Также стало известно, на сколько будет продлен COVID-сертификат после бустерной дозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус