Небольшой спад. В Украине 42 тысячи COVID-случаев за сутки

В Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (43 778 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

За все время пандемии в Украине:

За последние сутки в Украине проведено 164456 тестов, в т. ч.:

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 918 человек; летальных случаев - 85, выздоровели - 9 628 человек.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Кузин заявил, что в следующем месяце могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца - на 20-25 февраля.