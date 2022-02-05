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Невеликий спад. В Україні 42 тисячі випадків за добу

Автор: Олександр Білоус

В Україні за п'ятницю, 4 лютого, зафіксовано 42 533 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (43 778 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 918 осіб; летальних випадків - 85, одужали - 9 628 осіб.

За останню добу в Україні проведено 164456 тестів, в т. ч.:

  • методом ПЛР - 91 875
  • методом ІФА - 7 192
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 65 389.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 4 256 208 осіб;
  • видужало - 3 669 979 осіб;
  • летальних випадків - 101 168;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 496 292.

Нагадаємо, головний санлікар ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності коронавірусом в Україні під час спалаху "Омікрону". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.

Кузін заявив, що наступного місяця можуть реєструвати за 59 тисяч випадків інфікування в день. А найвищі показники захворюваності він прогнозує на кінець місяця - на 20-25 лютого.

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Коронавірус