Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID

За минувшие сутки зафиксировано еще почти 20 800 новых случаев коронавируса в Украине. Традиционно на выходных наблюдается спад по числу выявленных случаев COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сообщается, что за 23 октября зафиксировали 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей - 1533, медработников - 237). Также за минувшие сутки:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.
Кроме того, вчера были вакцинированы 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы - 48 200 человек.
Напомним, ранее стало известно, что Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября.
А в Запорожье продлили школьные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19.