Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID

За минулу добу зафіксовано ще майже 20 800 нових випадків коронавірусу в Україні. Традиційно на вихідних спостерігається спад за кількістю виявлених випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що за 23 жовтня зафіксували 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей - 1533, медпрацівників - 237). Також за минулу добу:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Крім того, вчора було вакциновано 177 730 осіб. Одну дозу отримали 129 530 осіб повністю імунізовано - 48 200 осіб.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.
А в Запоріжжі продовжили шкільні канікули через погіршення ситуації з COVID-19.