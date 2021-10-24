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Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID

Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу зафіксовано ще майже 20 800 нових випадків коронавірусу в Україні. Традиційно на вихідних спостерігається спад за кількістю виявлених випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що за 23 жовтня зафіксували 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей - 1533, медпрацівників - 237). Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 5 924 особи;
  • летальних випадків - 386;
  • одужала - 6 081 особа.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Крім того, вчора було вакциновано 177 730 осіб. Одну дозу отримали 129 530 осіб повністю імунізовано - 48 200 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.

А в Запоріжжі продовжили шкільні канікули через погіршення ситуації з COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус