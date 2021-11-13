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Небольшой спад: в Украине еще более 23 000 случаев COVID и почти 700 смертей

Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 12 ноября, выявлено еще более 23 000 случаев коронавируса в Украине. Летальность тоже остается высокой - зафиксировано 695 смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 23 572 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 622, медработников - 436).

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали - 4 564 человека;
  • летальных исходов - 695;
  • выздоровели - 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 203 149 человек, летальных исходов - 76 302.

Напомним, на сегодня Украина находится на третьем месте в мире по суточной смертности от коронавируса. Больше смертей фиксируют только в России и США.

Вчера стало известно, что Киев усиливает контроль за соблюдением карантина.

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