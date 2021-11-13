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Невеликий спад: в Україні ще понад 23 000 випадків і майже 700 смертей

Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 12 листопада, виявлено ще понад 23 000 випадків коронавірусу в Україні. Летальність теж залишається високою - зафіксовано 695 смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора зафіксували 23 572 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1 622, медпрацівників - 436).

Також за минулу добу:

  • госпіталізували - 4 564 особи;
  • летальних наслідків - 695;
  • одужали - 25 415 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 203 149 осіб, летальних наслідків - 76 302.

Нагадаємо, на сьогодні Україна перебуває на третьому місці у світі за добовою смертністю від коронавірусу. Більше смертей фіксують лише у Росії та США.

Учора стало відомо, що Київ посилює контроль за дотриманням карантину.

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