Недостаточность вакцин и мутации: ООН опасается увеличения смертности от COVID-19

Генеральный секретарь Организации О'объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прогнозирует увеличение смертности от COVID-19. Причиной этому, по его мнению, станет недостаточность вакцин и мутации коронавируса.

Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

"Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и более смертоносные варианты, которые могут быть устойчивыми к существующим вакцинам", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН призвал увеличить производство вакцин от коронавируса во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность.

"Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, тогда как бедным странам их не хватает. Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют своих граждан, пренебрегая остальным миром, то они ошибаются", - подчеркнул он.

Напомним, до этого Гутерриш призвал богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса, которые они закупили сверх собственных потребностей. Он подчеркнул, что "вакционализм обречен на провал".

Кроме того, генсек ООН сравнивал сегодняшнюю ситуацию в мире с 1945-м годом. Он отмечал, что сейчас сохраняется потребность в международном сотрудничестве.