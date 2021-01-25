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Недостатність вакцин та мутації: ООН побоюється збільшення смертності від COVID-19

Новость на русском → Давос, Понеділок 25 січня 2021 21:27
Недостатність вакцин та мутації: ООН побоюється збільшення смертності від COVID-19 Фото: Антоніу Гутерріш (twitter.com antonioguterres)
Автор: Дмитро Левицький

Генаральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш прогнозує збільшення смертності від COVID-19. Причиною цьому, на його думку, стане недостатність вакцин та мутації коронавірусу.

Про це йшлося на віртуальному економічному форумі в Давосі.

"Існує реальна загроза мутацій вірусу в більш заразні та смертоносніші варіанти, які можуть бути стійкішими до існуючих вакцин", - сказав Гутерріш.

Генсек ООН закликав збільшити виробництво вакцин від коронавірусу у всьому світі та забезпечити їх всезагальну доступність.

"Вакцини швидко з'являються в країнах з високим рівнем доходу, тоді як біднішим країнам їх не вистачає. Якщо розвинуті країни думають, що вони будуть в безпеці поки вакцинують своїх громадян, нехтуючи рештою світу, то вони помиляються", - наголосив він.

Нагадаємо, до цього Гутерріш закликав багаті країни поділитися вакцинами від коронавірусу, які вони закупили понад власних потреб. Він наголосив, що "вакционалізм приречений на провал".

Крім того, генсек ООН порівнював сьогоднішню ситуацію у світі з 1945-м роком. Він зазначав, що зараз зберігається потреба в міжнародному співробітництві.

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