Немецкая вакцина от коронавируса оказалась эффективной только на 47%

Немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила, что ее вакцина от COVID-19 была эффективна только на 47%. Это выяснили на поздней стадии испытания вакцины.

Неутешительная эффективность вакцины CVnCoV от компании CureVac была выявлена ​​в результате промежуточного анализа. Он показал 134 случая заражения COVID-19. В исследовании приняли участие около 40 000 добровольцев из Европы и Латинской Америки.

Компания заявила, что по крайней мере 13 вариантов вируса явились причиной заражения исследуемой группы.

В компании отметили, что о дин случай заражения был связан с начальной версией коронавируса SARS-CoV-2, который возник в Ухане. А 57% случаев были вызваны так называемыми вариантами, вызывающими озабоченность.

Также уточняется, что промежуточные результаты анализа показывают, что вакцина эффективна для более молодых участников. Она не доказала эффективность для лиц старше 60 лет, которые подвержены более тяжелым формам болезни.

"Хотя мы надеялись на более сильный промежуточный результат, мы понимаем, что продемонстрировать высокую эффективность при таком беспрецедентно широком разнообразии вариантов сложно. По мере того, как мы приближаемся к окончательному анализу с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться", - сказал генеральный директор Франц-Вернер Хаас.