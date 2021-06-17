Німецька вакцина від коронавірусу виявилася ефективною тільки на 47%

Німецька біотехнологічна компанія CureVac заявила, що її вакцина від COVID-19 була ефективна тільки на 47%. Це з'ясували на пізній стадії випробування вакцини.

Невтішна ефективність вакцини CVnCoV від компанії CureVac була виявлена в результаті проміжного аналізу. Він показав 134 випадки зараження COVID-19. У дослідженні взяли участь близько 40 000 добровольців з Європи та Латинської Америки.

Компанія заявила, що принаймні 13 варіантів вірусу стали причиною зараження досліджуваної групи.

У компанії відзначили, що один випадок зараження був пов'язаний з початковою версією коронавірусу SARS-CoV-2, який виник в Ухані. А 57% випадків були викликані так званими варіантами, що викликають стурбованість.

Також уточнюється, що проміжні результати аналізу показують, що вакцина ефективна для більш молодих учасників. Вона не довела ефективність для осіб старше 60 років, які схильні до більш важких форм хвороби.

"Хоча ми сподівалися на сильніший проміжний результат, ми розуміємо, що продемонструвати високу ефективність при такому безпрецедентно широкому розмаїтті варіантів складно. У міру того, як ми наближаємося до остаточного аналізу з мінімум 80 додатковими випадками, загальна ефективність вакцини може змінитися", - сказав генеральний директор Франц-Вернер Хаас.