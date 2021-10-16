Необходим локдаун. В горсовете Одессы выступили за ужесточение карантина

По словам Никогосяна, город оказался в сложной ситуации из-за роста числа заболевших коронавирусом людей.

"Начну с небольшого предисловия. Мое личное мнение: в той ситуации, в которой мы оказались - локдаун необходим. Простой пример: на этой неделе мы запустили в работу 10 городскую больницу, на 80 мест. Буквально за пару дней больница заполнилась более чем на 80%", - написал он.

Он также добавил, что единственный выход - прервать цепочку заболеваемости - ввести локдаун.

Согласно правилам карантина, в "красной" зоне запрещена работа учреждений общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, рынков, спортзалов, гостиниц, хостелов. Также запрещается работа учебных заведений, где вакцинировано менее 100% педагогов.