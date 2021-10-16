Необхідний локдаун. У міськраді Одеси виступили за посилення карантину

За словами Нікогосяна, місто опинилося в складній ситуації через зростання числа хворих коронавірусом людей.

"Почну з невеликої передмови. Моя особиста думка: в тій ситуації, в якій ми опинилися - локдаун необхідний. Простий приклад: на цьому тижні ми запустили в роботу 10 міську лікарню, на 80 місць. Буквально за пару днів лікарня заповнилася більш ніж на 80%", - написав він.

Він також додав, що єдиний вихід - перервати ланцюжок захворюваності - ввести локдаун.

Згідно з правилами карантину, в "червоній" зоні заборонена робота установ громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, ринків, спортзалів, готелів, хостелів. Також забороняється робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% педагогів.