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В Непале из-за всплеска коронавируса в Индии число COVID-больных выросло в 30 раз

Автор: РБК-Украина

В Непале из-за вспышки коронавируса в Индии число COVID-больных выросло более чем в 30 раз. В больницах страны не хватает коек и кислорода, люди могут умирать прямо на улицах.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой медиков Непала.

По данным издания, в Непале 6 мая зафиксировали 9070 новых случаев коронавируса. Месяцем ранее в стране выявили 298 заразившихся COVID-19. За месяц рост числа новых больных составил более чем 30 раз. Отмечено и увеличение количества летальных исходов - 54 умерших за последние сутки. Всего в стране с населением 28,6 млн человек от ковида скончались 3529 инфицированных.

На этом фоне медики Непала предупредили правительство о серьезном кризисе. По словам главы больницы в Катманду Джиотиндра Шарма, в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом нет свободных коек и наблюдается нехватка кислорода. При этом он отметил, что страна еще достигла пика заболевания инфекцией.

“В экстремальной ситуации люди могут умирать прямо на улицах”, - сказал Шарм, добавив, что “просто невозможно немедленно увеличить пропускную способность больниц”.

Агентство отмечает, что власти Непала начали кампанию по прививке населения от коронавируса в январе с одного миллиона доз вакцины AstraZeneca, пожертвованной Индией. Однако после отказа индийского правительства экспортировать препараты от COVID-19 вакцинация приостановилась. Она возобновилась после того, как Китай пожертвовал 800 тысяч доз.

Напомним, в Индии несколько дней подряд фиксируют антирекорд по числу новых заражений коронавирусом. За 6 мая COVID-19 выявили у 414 188 человек. С начала пандемии в стране заразились инфекцией 21,49 млн человек, а число летальных исходов превысило 234 тысячи.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой коронавируса.

РБК-Украина ранее писало, что масштабную вспышку коронавируса в Индии связывают с новым штаммом коронавируса. В Минздраве предупредили, что "индийский" штамм коронавируса не обойдет Украину.

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