Непривитых сотрудников в Москве будут переводить на удаленную работу, - указ мэра

Мэр Москвы (РФ) Сергей Собянин обязал компании с 28 июня перевести на удаленную работу своих непривитых сотрудников. Речь идет минимум о 30% людей в каждом коллективе.

Об этом говорится в указе Собянина.

Согласно с документом, всех сотрудников старше 65 лет нужно перевести на удаленную работу. При этом те, кто получил обе дозы вакцины или однокомпанентный препарат, могут продолжить работать очно.

Требование об удаленке не распространяется на тех, чье пребывание критически важно для работы организации.

В Москве действует требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников.