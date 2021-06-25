Нещеплених співробітників у Москві переводитимуть на віддалену роботу, - указ мера

Мер Москви (РФ) Сергій Собянін зобов'язав компанії з 28 червня перевести на віддалену роботу своїх нещеплених співробітників. Йдеться щонайменше про 30% людей у кожному колективі.

Про це йдеться в указі Собяніна.

Згідно з документом, всіх співробітників старше 65 років потрібно перевести на віддалену роботу. При цьому ті, хто отримав обидві дози вакцини або однокомпанентний препарат, можуть продовжити працювати очно.

Вимога про видалення не поширюється на тих, чиє перебування критично важливо для роботи організації.

У Москві діє вимога про обов'язкову вакцинацію 60% співробітників.