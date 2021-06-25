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Нещеплених співробітників у Москві переводитимуть на віддалену роботу, - указ мера

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П'ятниця 25 червня 2021 15:40
Нещеплених співробітників у Москві переводитимуть на віддалену роботу, - указ мера Фото: у Москві нещеплених співробітників переводять на віддалену роботу (freepik)
Автор: РБК-Україна

Мер Москви (РФ) Сергій Собянін зобов'язав компанії з 28 червня перевести на віддалену роботу своїх нещеплених співробітників. Йдеться щонайменше про 30% людей у кожному колективі.

Про це йдеться в указі Собяніна.

Згідно з документом, всіх співробітників старше 65 років потрібно перевести на віддалену роботу. При цьому ті, хто отримав обидві дози вакцини або однокомпанентний препарат, можуть продовжити працювати очно.

Вимога про видалення не поширюється на тих, чиє перебування критично важливо для роботи організації.

У Москві діє вимога про обов'язкову вакцинацію 60% співробітників.

Раніше в Москві Росспоживнагляд зобов'язав роботодавців відсторонювати співробітників, які відмовляються щепитися від COVID-19.

Нагадаємо, влада Москви через сплеск коронавірусу оголосила про посилення карантину з 22 червня.

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