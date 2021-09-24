Несколько областей могут перейти в "красную зону" уже через 2-3 недели: перечень
Уже через две или три недели несколько областей Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - отметил Кузин.
Он уточнил, что в "красную" зону могут перейти следующие регионы:
- Житомирская область
- Луганская область
- Львовская область
- Харьковская область
Напомним, ранее сообщалось, что Черновицкая область была под угрозой перехода в "красную" зону карантина.
Отметим, в "красной" зоне запрещена работа школ и вузов, если вакцинированы от COVID менее 100% персонала. Ограничение не распространяется на детские сады и начальные классы.
Также будет запрещена работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос, работа ТРЦ, развлекательных заведений, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. При этом на вакцинированных украинцев эти ограничения не будут распространяться.