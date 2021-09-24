Несколько областей могут перейти в "красную зону" уже через 2-3 недели: перечень

Уже через две или три недели несколько областей Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - отметил Кузин. Он уточнил, что в "красную" зону могут перейти следующие регионы: Житомирская область

Луганская область

Львовская область

Харьковская область