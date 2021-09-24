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Кілька областей можуть перейти до "червоної зони" вже за 2-3 тижні: перелік

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 13:20
Кілька областей можуть перейти до "червоної зони" вже за 2-3 тижні: перелік Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Вже через два або три тижні кілька областей України можуть перейти до "червоної" зони адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти в "червоний" рівень в найближчі 2-3 тижні", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що до "червоної" зони можуть перейти наступні регіони:

  • Житомирська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Харківська область

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернівецька область була під загрозою переходу в "червону" зону карантину.

Відзначимо, в "червоній" зоні заборонена робота шкіл і вишів, якщо вакциновано від COVID менше 100% персоналу. Обмеження не поширюється на дитячі садки і початкові класи.

Також буде заборонена робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос, робота ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. При цьому на вакцинованих українців ці обмеження не поширюватимуться.

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