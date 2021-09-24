Кілька областей можуть перейти до "червоної зони" вже за 2-3 тижні: перелік

Вже через два або три тижні кілька областей України можуть перейти до "червоної" зони адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти в "червоний" рівень в найближчі 2-3 тижні", - зазначив Кузін. Він уточнив, що до "червоної" зони можуть перейти наступні регіони: Житомирська область

Луганська область

Львівська область

Харківська область