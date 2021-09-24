Кілька областей можуть перейти до "червоної зони" вже за 2-3 тижні: перелік
Вже через два або три тижні кілька областей України можуть перейти до "червоної" зони адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти в "червоний" рівень в найближчі 2-3 тижні", - зазначив Кузін.
Він уточнив, що до "червоної" зони можуть перейти наступні регіони:
- Житомирська область
- Луганська область
- Львівська область
- Харківська область
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернівецька область була під загрозою переходу в "червону" зону карантину.
Відзначимо, в "червоній" зоні заборонена робота шкіл і вишів, якщо вакциновано від COVID менше 100% персоналу. Обмеження не поширюється на дитячі садки і початкові класи.
Також буде заборонена робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос, робота ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. При цьому на вакцинованих українців ці обмеження не поширюватимуться.