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Несмотря на решение ОГА. Ровно не будет ограничивать городской транспорт

Автор: Дмитрий Левицкий

Городской совет Ровно отказалась вводить ограничения на общественный транспорт для невакцинированных граждан. Накануне Ровенская ОГА постановила ввести ограничения на межобластном сообщении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zahid.net.

Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня был вопрос запрета на пользование общественным транспортом без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

По результатам заседания городская комиссия решила не ужесточать ограничения. Мэр города Александр Третьяк пояснил, что введение таких правил повлечет коллапс в Ровно.

"Этот запрет может повлечь в городе полный коллапс. Поэтому пока жители Ровно будут передвигаться в городском транспорте без COVID-сертификатов. Мы должны обеспечить полную жизнедеятельность города, функционирование всех служб", - заявил градоначальник.

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