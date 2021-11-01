Несмотря на решение ОГА. Ровно не будет ограничивать городской транспорт

Городской совет Ровно отказалась вводить ограничения на общественный транспорт для невакцинированных граждан. Накануне Ровенская ОГА постановила ввести ограничения на межобластном сообщении .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zahid.net .

Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня был вопрос запрета на пользование общественным транспортом без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

По результатам заседания городская комиссия решила не ужесточать ограничения. Мэр города Александр Третьяк пояснил, что введение таких правил повлечет коллапс в Ровно.

"Этот запрет может повлечь в городе полный коллапс. Поэтому пока жители Ровно будут передвигаться в городском транспорте без COVID-сертификатов. Мы должны обеспечить полную жизнедеятельность города, функционирование всех служб", - заявил градоначальник.