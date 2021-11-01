Попри рішення ОДА. Рівне не обмежуватиме міський транспорт

Міська рада Рівного відмовилася вводити обмеження на громадський транспорт для невакцинованих громадян. Напередодні Рівненська ОДА постановила ввести обмеження на внутрішньообласному сполученні .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zahid.net .

Сьогодні, 1 листопада, відбулося засідання міської комісії ТЕБ та НС. На порядку денному було питання заборони користування громадським транспортом без сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.

За результатами засідання міська комісія вирішила не посилювати обмеження. Мер міста Олександр Третяк пояснив, що введення таких правил спричинить колапс у Рівному.

"Ця заборона може спричинити у місті повний колапс. Тому поки що мешканці Рівного будуть пересуватися у міському транспорті без COVID-сертифікатів. Ми маємо забезпечити повну життєдіяльність міста, функціонування всіх служб", - заявив градоначальник.