UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Несовершеннолетние смогут получить тысячу за вакцинацию. Кабмин разработает программу

Автор: Дмитрий Левицкий

Вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также будут иметь возможность получить "ковидную" тысячу гривен. Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем селекторном совещании дал соответствующее поручение Кабмину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказали в Офисе, программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы "еПоддержка".

Кто сможет получить выплату: украинцы в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Других подробностей пока нет. Сейчас получить тысячу гривен за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, получившие две прививки от коронавируса. Потратить эти средства можно на кинотеатры, театры, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.

В ближайшее время для украинцев от 60 лет появится возможность потратить средства на покупку лекарств.

Подать заявку на получение "ковидной" тысячи можно через приложение "Дия". Однако сначала нужно открыть виртуальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

Напомним, первые украинские банки начали выдавать пластиковые карты для получения тысячи за вакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украинывакцинация от коронавирусаКоронавирус