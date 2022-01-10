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Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму

Автор: Дмитро Левицький

Вакциновані від коронавірусу неповнолітні українці також матимуть змогу отримати "ковідну" тисячу гривень. Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній селекторній нараді дав відповідне доручення Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як розповіли в Офісі, програма для неповнолітніх буде працювати в рамках чинної програми "єПідтримка".

Хто зможе отримати виплату: українці віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Інших подробиць поки немає. Наразі отримати тисячу гривень за вакцинацію можуть повнолітні українці, які отримали два щеплення від коронавірусу. Витратити ці кошти можна на кінотеатри, театри, покупки в книжкових магазинах, абонементи на спортзал, а також квитки на внутрішні залізничні та авіарейси.

Найближчим часом для українців віком від 60 років з'явиться можливість витратити кошти на купівлю ліків.

Подати заявку на отримання "ковідної" тисячі можна через застосунок "Дія". Однак спочатку потрібно відкрити віртуальну карту "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

Нагадаємо, перші українські банки почали видавати пластикові картки для отримання тисячі за вакцинацію.

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Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів Українивакцинация от коронавирусаКоронавірус