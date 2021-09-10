UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У невакцинированных в 11 раз больше шансов умереть от COVID, - регулятор США

Автор: Валерия Полищук

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Исследование, охватившее более 600 тысяч человек, также показало, что невакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось. В частности, подчеркивается, что вакцина COVID-19 защищает реципиентов от смертей и госпитализации.

Исследование также показало, что вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.

Директор CDC Рошель Валенски заявила, что прививки COVID-19 по-прежнему помогают защитить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус