RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У невакцинованих в 11 разів більше шансів померти від COVID, - регулятор США

Автор: Валерія Поліщук

Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів (CDC) оприлюднили результати дослідження, згідно з якими ймовірність смерті від COVID-19 у невакцинованих людей в 11 разів вище, ніж у повністю вакцинованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Дослідження, що охопило понад 600 тисяч осіб, також показало, що невакциноване населення більш ніж в 10 разів частіше госпіталізувалося. Зокрема, підкреслюється, що вакцина COVID - 19 захищає реципієнтів від смертей і госпіталізації.

Дослідження також показало, що ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих.

Директор CDC Рошель Валенскі заявила, що щеплення COVID-19 як і раніше допомагають захистити реципієнтів від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення "Дельта" штаму коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКоронавірус