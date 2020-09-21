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Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону"

Новость на русском → Ніжин, Понеділок 21 вересня 2020 14:54
Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону" Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в понеділок, 21 вересня, дозволила в місті Ніжин Чернігівської області відновити міські пасажирські перевезення і роботу всіх навчальних закладів. Ніжин знаходиться в "червоній зоні" адаптивного карантину.

Про це повідомляє прес-служба Ніжинської міської ради.

Наголошується, що ослаблення карантину набуде чинності з півночі вівторка, 22 вересня.

Зазначимо, що з 14 вересня Ніжин знаходиться в "червоній зоні" карантину.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. Зокрема, в так званій "червоній зоні" більше немає обласних центрів, оскільки на рівні уряду змінили критерії визначення зони з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили ще 2 675 випадків коронавірусу.

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