UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нидерландах после ослабление карантина число COVID-случаев возросло на 500% за неделю

Автор: РБК-Украина

В Нидерландах после ослабления ограничений в связи с коронавирусом резко возросло количество новых больных. В стране зафиксировали рост новых COVID-случаев на 500% за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание отмечает, что в Нидерландах наблюдается огромный рост числа случаев после того, как в стране отменили почти все оставшиеся ограничения и вновь открыли ночные клубы в конце июня.

"За последнюю неделю почти 52 тысячи человек в Нидерландах дали положительный результат на COVID-19 - рост более чем на 500%", - говорится в сообщении.

Официальные лица заявили, что из случаев заражения, источник которых можно отследить, 37% произошли в заведениях общественного питания, таких как бар или клуб.

За последнюю неделю уровень госпитализации увеличился на 11%.

РБК-Украина писало, что правительство Нидерландов приняло решение снова ужесточить карантинные ограничения в стране с 10 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыКоронавирус