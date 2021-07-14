У Нідерландах після ослаблення карантину число COVID-випадків зросло на 500% за тиждень

У Нідерландах після ослаблення обмежень у зв'язку з коронавірусом різко зросла кількість нових хворих. У країні зафіксували зростання нових COVID-випадків на 500% за тиждень.

Видання зазначає, що в Нідерландах спостерігається величезне зростання числа випадків після того, як в країні скасували майже всі обмеження, що залишилися і знову відкрили нічні клуби в кінці червня.

"За останній тиждень майже 52 тисячі осіб в Нідерландах дали позитивний результат на COVID-19 - зростання більш ніж на 500%", - йдеться в повідомленні.



Офіційні особи заявили, що з випадків зараження, джерело яких можна відстежити, 37% відбулися в закладах громадського харчування, таких як бар або клуб.



За останній тиждень рівень госпіталізації збільшився на 11%.