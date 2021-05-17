В Нидерландах со среды разрешат работу спортзалов и парков развлечений

Правительство Нидерландов приняло решение ослабить ограничительные меры. Со среды,19 мая, в стране восстановят работу парков развлечений и спортзалов.
Об этом сообщает издание NOS.
Смягчение мер предусматривает открытие локаций на открытом воздухе, таких как парки развлечений и зоопарки. Им будет разрешено принимать одного человека на десять квадратных метров. Аттракционы и помещения для животных в этих зонах останутся закрытыми.
Кроме того, тренажерные залы и крытые бассейны возобновят свою работу. Одновременно в них будут допускать до 30 человек. Также разрешены занятия спортом на улице в команде, но на расстоянии 1,5 метра.
Кроме этого открываются музыкальные и танцевальные школы для классов, в которых будут заниматься максимум два человека и преподаватель.
Напомним, Евровидение 2021 состоится в этом году несмотря на пандемию коронавируса.
При этом правительство Нидерландов разрешило во время проведения конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме допустить зрителей. Их число ограничат 3,5 тысячами.