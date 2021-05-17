У Нідерландах з середи дозволять роботу спортзалів і парків розваг

Уряд Нідерландів прийняв рішення послабити обмежувальні заходи. З середи, 19 травня, в країні відновлять роботу парків розваг і спортзалів.
Про це повідомляє видання NOS.
Пом'якшення заходів передбачає відкриття локацій на відкритому повітрі, таких як парки розваг і зоопарки. Їм буде дозволено приймати одну людину на десять квадратних метрів. Атракціони і приміщення для тварин в цих зонах залишаться закритими.
Крім того, тренажерні зали та криті басейни відновлять свою роботу. Одночасно в них допускатимуть до 30 осіб. Також дозволені заняття спортом на вулиці в команді, але на відстані 1,5 метра.
Крім цього відкриваються музичні та танцювальні школи для класів, в яких будуть займатися максимум дві людини і викладач.
Нагадаємо, Євробачення 2021 відбудеться цього року попри пандемію коронавірусу.
При цьому уряд Нідерландів дозволив під час проведення конкурсу Євробачення - 2021 в Роттердамі. Їх число обмежать 3,5 тисячами.