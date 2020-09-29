В Нидерландах усиливают карантин: впервые будет введен масочный режим в магазинах

В Нидерландах правительство усиливает карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Впервые будет требоваться вход в масках в магазины.

Об этом сообщает BBC.

Новые ограничения вводятся со вторника на три недели в трех самых больших городах - Амстердаме, Роттердаме и Гааге. В стране наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом - почти по 3 тысячи новых случаев заражения ежедневно и это рекордные показатели за все время пандемии.

С сегодня в трех городах требуется надевать маски при входе в супермаркеты и магазины, хотя ранее эта мера распространялась только на общественный транспорт. Бары и рестораны должны закрываться после 22:00.

Жителям Амстердама, Роттердама и Гааги рекомендовано избегать необязательных поездок между городами, по возможности работать из дому, а внутри своих жилищ избегать скоплений людей более трех человек. Также возвращен запрет на проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах.

Ранее сообщалось, что в Словакии ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

Также Израиль ограничил вылет из страны и прибытие иностранцев до 11 октября.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что во Франции усилили карантин. Страну поделили на три зоны, исходя из средней заболеваемости.