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В Словакии запретили массовые мероприятия

Новина українською → Братислава, Понедельник 28 сентября 2020 20:23
В Словакии запретили массовые мероприятия Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Словакии запретило проведение массовых мероприятий. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает Reuters.

По его словам, в стране запрещено большинство общественных культурных и спортивных мероприятий.

Премьер также напомним, что люди должны носить маски, избегать семейных собраний и держаться дистанцию.

Напомним, в Словакии зарегистрирована самая низкая смертность от COVID-19 в Европе: от инфекции скончались 25 человек. Первую смерть от коронавируса Минздрав страны зарегистрировал 1 апреля.

Кроме того, в Азербайджане продлили особый карантинный режим в стране до начала ноября. При этом было ограничено движение транспорта и столичного метрополитена.

Добавим, что с 15 сентября правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть и продлены на более длительный срок.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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