В Словакии запретили массовые мероприятия
Правительство Словакии запретило проведение массовых мероприятий. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает Reuters.
По его словам, в стране запрещено большинство общественных культурных и спортивных мероприятий.
Премьер также напомним, что люди должны носить маски, избегать семейных собраний и держаться дистанцию.
Напомним, в Словакии зарегистрирована самая низкая смертность от COVID-19 в Европе: от инфекции скончались 25 человек. Первую смерть от коронавируса Минздрав страны зарегистрировал 1 апреля.
Кроме того, в Азербайджане продлили особый карантинный режим в стране до начала ноября. При этом было ограничено движение транспорта и столичного метрополитена.
Добавим, что с 15 сентября правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть и продлены на более длительный срок.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.