В Нидерландах зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом

В Нидерландах за последние сутки зафиксирован 5831 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост за период пандемии.

Об этом сообщает сайт Ad.nl.

Прежний рекорд по количеству новых случаев продержался только сутки. Вчера было зафиксировано 4996 новых заболевших. За последнюю неделю в Нидерландах заболели 32 тысячи человек. Всего в стране уже 150 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В конце сентября сообщалось, что в трех крупнейших городах страны впервые вводят масочный режим в магазинах. Также жителям Роттердама, Гааги и Амстердама рекомендовали избежать необязательных поездок между городами.

Ранее сообщалось, что Польша вводит масочный режим, а Словакия ужесточает контроль на границе.

Кроме этого, стало известно, что ЕС заключит третий контракт на поставку вакцин от COVID-19. Соглашение подпишут с компанией Johnson & Johnson на 200 миллионов доз вакцины.

Также из-за коронавируса один из крупнейших вузов Киева перешел на дистанционную учебу из-за COVID-19.