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В Нидерландах зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Нидерландах за последние сутки зафиксирован 5831 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост за период пандемии.

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Об этом сообщает сайт Ad.nl.

Прежний рекорд по количеству новых случаев продержался только сутки. Вчера было зафиксировано 4996 новых заболевших. За последнюю неделю в Нидерландах заболели 32 тысячи человек. Всего в стране уже 150 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В конце сентября сообщалось, что в трех крупнейших городах страны впервые вводят масочный режим в магазинах. Также жителям Роттердама, Гааги и Амстердама рекомендовали избежать необязательных поездок между городами.

Ранее сообщалось, что Польша вводит масочный режим, а Словакия ужесточает контроль на границе.

Кроме этого, стало известно, что ЕС заключит третий контракт на поставку вакцин от COVID-19. Соглашение подпишут с компанией Johnson & Johnson на 200 миллионов доз вакцины.

Также из-за коронавируса один из крупнейших вузов Киева перешел на дистанционную учебу из-за COVID-19.

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