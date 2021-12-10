Нидерланды начнут COVID-вакцинацию детей от 5 лет  

Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал разрешить детям в возрасте 5-11 лет делать прививки от COVID. Предполагается, что прививки предотвратят осложнения при заболевании коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что до сих пор от COVID вакцинировали детей с сопутствующими проблемами со здоровьем. В заявлении ведущего консультативного органа Нидерландов говорится, что вакцинация рекомендована, несмотря на то, что у большинства детей болезнь протекает в легкой форме.

"Есть риск серьезной воспалительной реакции в жизненно важных органах. Вполне вероятно, что вакцинация может предотвратить это. Вакцинация также снижает косвенный ущерб здоровью, который дети испытывают в результате пандемии, например, из-за того, что они не могут ходить в школу, заниматься спортом или общаться с людьми", - говорится в сообщении.

На сегодня примерно 85% взрослых в Нидерландах полностью вакцинированы.