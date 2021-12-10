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Нідерланди розпочнуть COVID-вакцинацію дітей від 5 років  

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Амстердам, П'ятниця 10 грудня 2021 17:33
Нідерланди розпочнуть COVID-вакцинацію дітей від 5 років   Фото: вакцинація від коронавірусу (Stefano Guidi Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Рада з охорони здоров'я Нідерландів рекомендувала дозволити дітям у віці 5-11 років робити щеплення від COVID. Передбачається, що щеплення допоможуть запобігти ускладненням при захворюванні на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що досі від COVID вакцинували дітей із супутніми проблемами зі здоров'ям. У заяві провідного консультативного органу Нідерландів йдеться, що вакцинація рекомендована, незважаючи на те, що у більшості дітей хвороба протікає в легкій формі.

"Є ризик серйозної запальної реакції в життєво важливих органах. Цілком імовірно, що вакцинація може запобігти цьому. Вакцинація також знижує непряму шкоду здоров'ю, яку діти відчувають в результаті пандемії, наприклад, через те, що вони не можуть ходити в школу, займатися спортом або спілкуватися з людьми", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні приблизно 85% дорослих у Нідерландах повністю вакциновані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії після Нового року дітей від 5 до 11 років почнуть вакцинувати препаратом Pfizer.

Зазначимо, в Україні щеплення отримали вже понад 40 000 дітей, але у віці від 12 років.

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