Нігерія виявила штам "Омікрон" у зразку, зібраному у жовтні
У Нігерії заявили, що виявили новий штам коронавірусу "Омікрон" у зразку, зібраному ще у жовтні. До цього вважалося, що новий варіант COVID був нещодавно завезений до країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ретроспективне секвенування раніше підтверджених випадків серед мандрівників до Нігерії також виявило варіант "Омікрону" серед зразків, зібраних у жовтні 2021 року", - сказав генеральний директор Нігерійського центру контролю захворювань доктор Іфедайо Адетифа.
Зазначимо, до цього вважалося, що перші випадки "Омікрона" виявили у мандрівників з Південної Африки минулого тижня.
Так, Нігерія - перша західноафриканська країна, яка зареєструвала варіант "Омікрона" відколи вчені в південній частині Африки вперше виявили і повідомили про нього.
У МОЗ Нігерії закликали покращити тестування на COVID.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" з'явився вже в Канаді. Країна підтвердила перші випадки зараження у двох людей, які приїхали з Нігерії.