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Николаевскую область перевели в "оранжевую" зону карантина

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 14:12
Николаевскую область перевели в "оранжевую" зону карантина Фото: Николаевская область попала в "красную" зону карантина (
Автор: Инна Собора

По состоянию на 10 мая, Николаевская область переведена в "оранжевую" зону карантина. Всего там находится восемь областей.

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, в Николаевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и составляет 20,5%.

Уровень госпитализаций находится на отметке 41,2 при норме 60 и менее. Загруженность коек с кислородом составляет 34,5% (норма - 65%).

Улучшение ситуации с COVID-19 считается тогда, когда в регионе имеется хотя бы один из признаков:

  • загруженность коек в больницах более 50% в течение пяти дней подряд (без учета коек, отведенных для лечения COVID-19 в детских и родильных отделениях);
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА не менее 48 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Николаевскую область перевели в &quot;оранжевую&quot; зону карантина

Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев - в "желтой" зоне.

РБК-Украина писало, что Николаевскую область вывели из "красной" зоны и перевели в "желтую" 1 мая.

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