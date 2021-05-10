Николаевскую область перевели в "оранжевую" зону карантина

По состоянию на 10 мая, Николаевская область переведена в "оранжевую" зону карантина . Всего там находится восемь областей.

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство здравоохранения Украины .

Улучшение ситуации с COVID-19 считается тогда, когда в регионе имеется хотя бы один из признаков:

Уровень госпитализаций находится на отметке 41,2 при норме 60 и менее. Загруженность коек с кислородом составляет 34,5% (норма - 65%).

Так, в Николаевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и составляет 20,5%.

Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев - в "желтой" зоне.

РБК-Украина писало, что Николаевскую область вывели из "красной" зоны и перевели в "желтую" 1 мая.