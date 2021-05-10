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Миколаївську область перевели в "помаранчеву" зону карантину

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 14:12
Миколаївську область перевели в "помаранчеву" зону карантину Фото: Миколаївська область потрапила в "червону" зону карантину (
Автор: Инна Собора

Станом на 10 травня, Миколаївська область переведена в "помаранчеву" зону карантину. Загалом там перебуває вісім областей.

Про це свідчать дані, які оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.

Так, у Миколаївській області перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування і становить 20,5%.

Рівень госпіталізацій перебуває на позначці 41,2 при нормі 60 і менше. Завантаженість ліжок з киснем становить 34,5% (норма - 65%).

Покращення ситуації з COVID-19 вважається тоді, коли в регіоні наявна хоча б одна з ознак:

  • завантаженість ліжок у лікарнях понад 50% протягом п’яти днів поспіль (без урахування ліжок, відведених для лікування COVID-19 у дитячих та пологових відділеннях);
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА не менше 48 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Миколаївську область перевели в &quot;помаранчеву&quot; зону карантину

Раніше повідомлялося, що у "помаранчевій" зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ - в "жовтій" зоні.

РБК-Україна писало, що Миколаївську область вивели з "червоної" зони та перевели у "жовту" 1 травня.

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