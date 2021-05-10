Миколаївську область перевели в "помаранчеву" зону карантину

Станом на 10 травня, Миколаївська область переведена в "помаранчеву" зону карантину . Загалом там перебуває вісім областей.

Про це свідчать дані, які оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України .

Покращення ситуації з COVID-19 вважається тоді, коли в регіоні наявна хоча б одна з ознак:

Рівень госпіталізацій перебуває на позначці 41,2 при нормі 60 і менше. Завантаженість ліжок з киснем становить 34,5% (норма - 65%).

Так, у Миколаївській області перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування і становить 20,5%.

Раніше повідомлялося, що у "помаранчевій" зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ - в "жовтій" зоні.

РБК-Україна писало, що Миколаївську область вивели з "червоної" зони та перевели у "жовту" 1 травня.